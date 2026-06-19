Celebra el anfitrión: Estados Unidos se impuso a Australia y quedó a un paso de la siguiente ronda en el Mundial 2026

Los norteamericanos se llevaron su segunda victoria del Mundial 2026, tras un partido que estuvo marcado por la intensidad de ambos equipos en el encuentro del Grupo D.

Estados Unidos se logró imponer a Australia con un 2-0 en un tenso encuentro jugado en el Mundial 2026, válido por el Grupo D disputado en el Seattle Stadium.

Pese a su dominio del balón, durante este segundo partido los anfitriones tuvieron dificultades para abrir el marcador, siendo el autogol de Cameron Burgess (11’) el responsable de romper las tablas.

En el 43’, la selección estadounidense consiguió su segundo tanto gracias al delantero Alex Freeman.

Pese a la previa anulación del gol, la deliberación del VAR ratificó el tiro y determinó que el 2-0 fue válido.

Para el segundo tiempo, ambas selecciones trataron de hacer daño en el área contraria pero no lograron alterar el resultado final.

Un intenso partido marcado por intensas jugadas y tarjetas amarillas

La primera amonestación del partido fue para el defensa australiano Jordan Bos a los 16′, seguido por su compañero Alessandro Circati (32’).

Por el lado del conjunto anfitrión, Antonee Robinson vio la cartulina amarilla en el minuto 56.

Ya en el cierre del encuentro, una discutida acción terminó con tres jugadores sancionados al 89’: Harry Souttar y Jacob Italiano en Australia, y el delantero estadounidense Folarin Balogun.

La última amonestación del duelo fue para Chris Richards, quien recibió la amarilla en el 90+2’. Además, el compromiso concluyó con cinco modificaciones por lado.

El elenco dueño de casa se suma a México el segundo anfitrión que avanza de ronda, luego de sumar 6 puntos en el Grupo D.