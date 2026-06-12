Mundial 2026: La artista chilena que dirá presente en la ceremonia inaugural en Canadá

La artista, que este viernes subirá al escenario en el Mundial, explicó hace algún tiempo la importante conexión que tiene con nuestro país.

Este viernes 12 de junio se realizará la ceremonia inaugural en Canadá del Mundial 2026, donde los anfitriones se medirán ante Bosnia y Herzegovina en el Estadio Nacional de Toronto.

Al igual como sucedió en México, 90 minutos antes del compromiso, pactado para las 15:00 horas, comenzará el show musical, el cual tiene como plato fuerte al artista local Michael Bublé.

Además del mencionado artista, también serán parte del espectáculo Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince y Elyanna.

Precisamente, esta última tiene una importante conexión con Chile. De hecho, en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores, indica ser Palestina-Chilena.

La apodada “Rihanna árabe”, habló hace algún tiempo con Las Últimas Noticias donde dio a conocer el lazo con nuestro país.

“Mi abuela y mis familiares viven en Chile. Usualmente voy una vez al año para allá a pasar Navidad y Año Nuevo. Estuve hace pocas semanas en Viña del Mar. Me encanta pasear por Avenida Perú y vimos los fuegos artificiales”, relató.





Canadá vs Bosnia en Mundial 2026: Dónde ver la ceremonia de inauguración

El partido entre Canadá y Bosnia y la nueva ceremonia inaugural serán transmitidos en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura.

Además de la TV abierta, el choque lo puedes ver de manera online y totalmente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Canadá vs Bosnia y la ceremonia inaugural

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido inaugural, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

¿A qué hora es la ceremonia de inauguración?

El partido inicia a las 15:00 horas de Chile de este viernes 12 de junio, sin embargo, Chilevisión comenzará la transmisión dos horas antes, es decir, a las 13:00, donde se podrá disfrutar de la fiesta inaugural.