Diane Keaton, actriz ganadora del Óscar, muere a los 79 años - Chilevisión

La acrriz alcanzó su mayor reconocimiento gracias a Annie Hall, interpretación que le valió el Óscar a Mejor Actriz.

Este domingo se dio a conocer la muerte de la actriz Diane Keaton a sus 79 años. La noticia la dio a conocer el medio People luego de la confirmación de su familia.

Hasta ahora no se han revelado más antecedentes sobre las circunstancias de su fallecimiento, mientras que su familia ha solicitado respeto y privacidad durante este difícil momento.

La actriz saltó a la fama en la década de 1970 por su papel como Kay Adams en la saga de El Padrino.

En 1977 alcanzó su mayor reconocimiento gracias a Annie Hall, de Woody Allen, interpretación que le valió el Óscar a Mejor Actriz.