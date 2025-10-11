 Diane Keaton, actriz ganadora del Óscar, muere a los 79 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Continúa el cruce entre Juzgado de Garantía y Ministerio de la Mujer: ¿Quién responde por libertad de agresor? Filas de hasta seis horas: Peleas en paso fronterizo Chile-Argentina por kilométrico taco “Dinero manchado con sangre”: Campaña en Pucón despierta el rechazo de la comunidad judía Sismo vuelve a sacudir el territorio antártico chileno: SHOA descartó tsunami Insólito hecho en Villa Alemana: La razón por la que ladrón devolvió celular robado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/10/2025 16:02

Diane Keaton, actriz ganadora del Óscar, muere a los 79 años

La acrriz alcanzó su mayor reconocimiento gracias a Annie Hall, interpretación que le valió el Óscar a Mejor Actriz.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo se dio a conocer la muerte de la actriz Diane Keaton a sus 79 años. La noticia la dio a conocer el medio People luego de la confirmación de su familia.

Hasta ahora no se han revelado más antecedentes sobre las circunstancias de su fallecimiento, mientras que su familia ha solicitado respeto y privacidad durante este difícil momento.

La actriz saltó a la fama en la década de 1970 por su papel como Kay Adams en la saga de El Padrino.

En 1977 alcanzó su mayor reconocimiento gracias a Annie Hall, de Woody Allen, interpretación que le valió el Óscar a Mejor Actriz.

Publicidad

Destacamos

Noticias

FUAS 2026 se extenderá hasta el 22 de octubre: Revisa los beneficios para la educación superior

Lo último

Lo más visto

Sismo vuelve a sacudir el territorio antártico chileno: SHOA descartó tsunami

Desde el SHOA descartaron que el sismo reúna las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas.

11/10/2025

“Lloré”: Eugenia Lemos impactó al reaparecer en eventos a solo 11 días de dar a luz

La exchica reality asistió al lanzamiento de una nueva línea de ropa que tiene como protagonista a Emilia Dides. Allí, Lemos se refirió a cómo ha vivido el post parto.

11/10/2025

“No puedo ni respirar”: Melina Noto cumplió 39 semanas de embarazo y su madre ya llegó a Chile

Melina Noto y Pangal Andrade esperan a su primera hija, Alana, quien nacerá prontamente. Al respecto, la comunicadora compartió algunos detalles sobre la recta final del embarazo.

11/10/2025

“No me imaginé que...”: Felipe Kast reveló si existen planes de matrimonio con Pamela Díaz

El senador habló sobre su matrimonio con Emelia Puga, el paso a la soltería y su actual relación con Pamela Díaz, ahondando en sus cualidades e incluso la opinión que tienen de ella en el mundo político.

11/10/2025