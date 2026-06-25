“Listo, dispuesto y capacitado para ayudar”: El gesto de Donald Trump tras devastadores terremotos en Venezuela

El Mandatario estadounidense aseguró que está trabajando para apoyar a Venezuela tras la fatal catástrofe.

La noche de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de apoyo a Venezuela tras los dos terremotos que se registraron en las últimas horas y que dejaron a más de 16o fallecidos.

A través de Truth Social, el Mandatario estadounidense indicó que sus agencias ya se encuentran trabajando para ayudar a los afectados en la catástrofe.

Qué dijo el presidente Trump tras catástrofe en Venezuela

“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos”, partió diciendo Trump en sus redes sociales.

Debido al impacto que generaron los temblores de 7.2 y 7.5 en Caracas, agregó: “¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez”.

“Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!”, cerró el presidente estadounidense.

Tras el anuncio de Trump, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este jueves el primer balance de la situación, confirmando 164 fallecidos y 971 heridos, por lo que se ha declarado Estado de Emergencia en Venezuela.