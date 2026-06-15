Las historias de la tragedia en Brasil: Los vínculos con Chile de las víctimas de la fatal colisión entre helicópteros
La muerte del streamer Gaspi y del cantante Oliver Tree en un accidente aéreo provocó conmoción entre sus seguidores y el mundo digital. Acá la historia de las 6 víctimas.
Una colisión en pleno vuelo entre dos helicópteros en Río de Janeiro dejó seis víctimas fatales este domingo, entre ellas, reconocidas figuras del espectáculo y de las redes sociales. ¿Quiénes fueron las víctimas? Lo vemos en esta nota.