Irán anuncia nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras ofensiva israelí en el Líbano

A través de un comunicado, informaron el cierre del paso para navíos y advirtieron que podrían planificar “nuevas medidas” para hacer que sus enemigos cumplan con los acuerdos.

El alto mando militar de Irán anunció este sábado el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, como respuesta a los ataques israelíes contra Hezbollah en el sur del Líbano.

Las autoridades iraníes calificaron la ofensiva como una “violación del acuerdo” alcanzado entre Teherán y Estados Unidos.

A través de un comunicado emitido por la televisión estatal de Cuartel General Central Khatam-al Anbiya las autoridades informaron que el estrecho “será cerrado al paso de navíos”.

En esa línea, señalaron que esta decisión constituye un “primer paso” frente al supuesto incumplimiento de los compromisos asumidos por el adversario.

También advirtieron que “si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones”.

La respuesta militar de Israel dejó al menos un soldado libanés muerto tras un bombardeo sobre una vía en el sur del Líbano.

El recrudecimiento de las hostilidades ha causado al menos cinco víctimas fatales desde el inicio del día, pese al alto el fuego anunciado el viernes.