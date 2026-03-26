26/ 03/ 2026 17:34

Inédito fallo: Joven gana juicio a Meta y YouTube que son declarados negligentes y deberán pagar millonaria indemnización

Una joven en Estados Unidos ganó juicio tras demandar a Meta (Instagram, WhatsApp y Facebook) y YouTube. La demanda era por la adicción que le habían generado las redes sociales durante su infancia e impacto perjudicial en su salud mental. El jurado concluyó que Meta es el culpable del 70% del daño que sufrió la joven y el otro 30% de YouTube. La mujer, de hoy 20 años, será indemnizada con tres millones de dólares.