Incautan histórica fortuna de más de 200 millones de euros de capo de la mafia Cosa Nostra

Matteo Messina murió hace tres años, pero la inteligencia italiana nunca pudo dar con el paradero de su lujoso patrimonio, hasta este jueves.

Hoteles de lujo en la costa del Sol de España, cuentas en las Islas Cayman y sociedades Offshore. Todo eso era parte del patrimonio de Matteo Messina, el histórico capo de la mafia Cosa Nostra.

Murió hace tres años, pero la inteligencia italiana nunca pudo dar con el paradero de esta verdadera fortuna. Hasta esta semana, cuando finalmente lograron hallarla.





La Dirección Distrital Antimafia de Palermo anunció este jueves la incautación de bienes por más de 200 millones de euros , pertenecientes a Messina.

El capo permaneció 30 años prófugo antes de ser detenido en enero de 2023. Sobre él pesaban seis cadenas perpetuas.