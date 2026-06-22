“¡Ganó a lo grande!”: Donald Trump celebra triunfo de De La Espriella en elecciones presidenciales de Colombia

El mandatario de EE.UU sostuvo su respaldo hacia el presidente electo de la ultraderecha tras victoria este domingo.

El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia este domingo.

A través de su cuenta de Truth Social, el jefe de Gobierno sostuvo su respaldo tras la victoria del candidato de ultraderecha, para asumir el mando del país latinoamericano.

“¡Ganó, a lo grande!” , escribió Trump solo minutos después de conocerse al presidente electo de Colombia, tras imponerse por un estrecho margen a Iván Cepeda en la segunda vuelta.





El Departamento de Estado de EE.UU informó que el secretario Marco Rubio llamó a Abelardo de la Espriella para felicitarlo.

“Esperamos trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar nuestra cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, poner fin a la inmigración ilegal y fortalecer los lazos económicos entre nuestros países”, declararon.