Elecciones Colombia: Abelardo de la Espriella gana por estrecho margen y Petro cuestiona el resultado

Aunque los resultados preliminares favorecieron a De la Espriella, el actual jefe de Estado, Gustavo Petro, no reconoce la elección y llama a esperar el escrutinio oficial.

Tras el preconteo oficial, Abelardo de la Espriella se consagró como presidente electo de Colombia luego de imponerse por un estrecho margen a Iván Cepeda en la segunda vuelta.

Pese a no tener experiencia en cargos públicos, De la Espriella logró capitalizar el descontento de parte del electorado y se presentó como una figura ajena a la política tradicional durante la campaña.

La jornada estuvo marcada por la alta participación y la polarización entre dos proyectos opuestos. Aunque los resultados preliminares favorecieron a De la Espriella, el actual jefe de Estado colombiano tildó de “apresurada” su elección.

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro señaló que “se apresuran hoy a darse por ganadores porque temen el escrutinio”

Solicito todas las abogadas y abogados demócratas para asistir a los escrutinios en toda Colombia. Vayan en masa a Corferias en Bogotá La diferencia que hoy plantea el preconteo real que nos da una diferencia de 0,3 por ciento a favor de Abelardo siempre se ha superado en los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2026

Gobierno de Chile felicita a Abelardo de la Espriella

Pese al estrecho margen, el Gobierno de Chile emitió un comunicado felicitando al “presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su victoria en las elecciones”.

“Chile reafirma su voluntad de continuar fortaleciendo su relación con Colombia, la que se sustenta en vínculos políticos, económicos y culturales”, agregaron en el escrito.

A continuación puedes ver el comunicado oficial.