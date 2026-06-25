Famosos venezolanos reaccionan a devastador terremoto: George Harris arremetió contra Delcy Rodríguez

A través de Instagram, figuras del espectáculo como Ricardo Montaner, Catherine Fulop, George Harris y Carlos Baute han compartido información sobre personas desaparecidas y campañas a beneficio de los damnificados.

Gran conmoción han generado las imágenes del devastador terremoto que azotó este miércoles a Venezuela. Ante esto, conocidas figuras del espectáculo se han movilizado en redes sociales para ayudar a los damnificados.

A través de Instagram, famosos como Ricardo Montaner, Catherine Fulop, George Harris y Carlos Baute han compartido información sobre personas desaparecidas y campañas beneficiarias.

Famosos venezolanos reaccionan a terremoto

En el caso de Harris, el humorista aprovechó el momento para lanzar una dura crítica al régimen venezolano, actualmente liderado por Delcy Rodríguez.

“Esta es la hora que los malandros que se dicen ‘gobierno’ deberían terminar de irse, huir. Ya han destruido lo suficiente, ya han saqueado todo. Márchense para que venga gente con capacidad resolutiva. Dios nos ayude”, emplazó el comediante a través de X.

Además, compartió información sobre cómo ayudar al pueblo venezolano desde la distancia.

Esta es la hora que los malandros que se dicen “gobierno” deberían terminar de irse, huir. Ya han destruido lo suficiente, ya han saqueado todo. Márchense para que venga gente con capacidad resolutiva. Dios nos ayude. #Venezuela 🙏💙 — George Harris (@ElGeorgeHarris) June 25, 2026

La actriz y animadora Catherine Fulop, en tanto, puso sus redes sociales a disposición para difundir ayuda en la emergencia.

“Mi país, Venezuela, acaba de vivir una tragedia muy dolorosa a causa de un terremoto. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y ayudarnos entre todos“, expresó la exreina del Festival de Viña del Mar.

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Por su parte, el cantante Ricardo Montaner publicó un video en compañía de su esposa y afirmó que “cada vez que suceden cosas como esta, lo primero que pasa es que hay una especie de shock que no te permite movilizarte ni reaccionar“.

“Nos hemos activado como familia. Primero, orando por el pueblo venezolano y todo aquel que se sienta afectado por lo que está sucediendo. Y por otro lado, activarnos en la práctica, en cómo poder ayudar y hacer algo“, agregó.

En ese sentido, la pareja anunció una campaña de donaciones a través de The House Project, su fundación creada hace años para ayudar a causas sociales en Venezuela.

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Otros famosos venezolanos que han reaccionado en las últimas horas son los cantantes Danny Ocean y Carlos Baute, el grupo musical Rawayana y el comediante radicado en Chile, Esteban Düch.

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