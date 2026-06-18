Familia Messi aclaró estado de salud del padre del futbolista tras difusión de falsa muerte

El círculo familiar del ídolo argentino manifestó su molestia por los rumores y especulaciones que surgieron en las últimas horas. “La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación”, apuntaron.

La familia de Jorge Messi emitió este jueves un comunicado oficial para referirse al estado de salud del padre de Lionel Messi, luego de la controversia generada por la difusión de una falsa noticia sobre su supuesto fallecimiento en un programa de streaming argentino.

En la declaración, el entorno familiar confirmó que Jorge “atraviesa una situación médica”, aunque precisó que su evolución es positiva. “En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta” , señalaron.

Junto con ello, manifestaron su molestia por los rumores y especulaciones que surgieron en las últimas horas.





“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar“, indicaron.

Asimismo, aclararon que únicamente el círculo más cercano cuenta con información verificada sobre el estado de salud de Jorge Messi.

“La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz“, añadieron.

“La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, apuntó después la familia, exigiendo “responsabilidad, prudencia y humanidad” en estos momentos.

El origen de la polémica

El comunicado fue publicado horas después del escándalo generado en Argentina por la difusión de una falsa información sobre la muerte de Jorge Messi durante una transmisión del programa El show del verano, de Luzu TV.

Tras la controversia, Nicolás Occhiato, fundador y productor general de la señal de streaming, publicó un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y aseguró que para el canal resulta “inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”.

Además, informó que la empresa decidió desvincular a los responsables involucrados en el error y confirmó la salida de Florencia Peña del proyecto.

Por su parte, Peña utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas a la familia Messi y asumir responsabilidades por lo ocurrido. “Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, escribió.

“Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié“, sostuvo la actriz.