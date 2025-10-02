Estrella de Grey's Anatomy sorprende al aparecer en silla de ruedas: Eric Dane fue diagnosticado con ELA - Chilevisión

El reconocido actor fue visto saliendo en silla de ruedas de un aeropuerto de Washington durante esta semana con señales de que su enfermedad se encuentra en un estado avanzado.

Eric Dane, actor reconocido por interpretar al personaje Mark Sloan en la serie "Grey's Anatomy" llamó la atención de sus seguidores luego de aparecer en silla de ruedas en Washington.

El hombre de 52 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en abril del presente año y, a cinco meses de aquello, la enfermedad ha avanzado con mayor notoriedad.

"Mi lado izquierdo está funcionando, mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo", declaró hace un tiempo.

Estrella de Grey's Anatomy sorprende al aparecer en silla de ruedas

Recientemente, el Daily Mail revivió la preocupación de los seguidores del actor al difundir imágenes donde se le ve transportándose sobre una silla eléctrica con señales de fragilidad en su apariencia.

En la instancia, uno de los reporteros le preguntó al actor de The Last Ship qué palabras dedicaría a sus fans, a lo que Dane respondió con un grado de dificultad:

"Mantén la fe, hombre".