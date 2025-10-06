 Encuentran cuerpo de ingeniero chileno desaparecido tras derrumbe en mina en Indonesia - Chilevisión
06/10/2025 15:12

Encuentran cuerpo de ingeniero chileno desaparecido tras derrumbe en mina en Indonesia

Víctor Bastida quedó atrapado en Graberg Freeport, la segunda mina de cobre más grande del mundo, hace casi un mes producto de un deslizamiento de tierras sepultó parte del sistema de túneles de nivel.

Publicado por CHV Noticias

El cuerpo del ingeniero chileno, Víctor Bastida, fue encontrado la noche del domingo tras el derrumbe en Graberg Freeport, la segunda mina de cobre más grande del mundo en Indonesia. 

El mortal incidente ocurrió el pasado 8 de septiembre, cuando un deslizamiento de tierras sepultó parte del sistema de túneles de nivel profundo de la mina, dejando a siete personas atrapadas. 

A casi un mes del derrumbe, los operativos de búsqueda hallaron tres cuerpos, dentro de los que está el chileno de 31 años. Las otras dos víctimas esperan para ser identificadas.

Según consignó BioBio Chile, el Consulado de Chile en Yakarta “ha sido informado del hallazgo sin vida del connacional Víctor Bastida Ballestero, quien se encontraba desaparecido tras un derrumbe al interior del yacimiento Grasberg Block Cave, en Indonesia”.

La Cancillería lamenta profundamente lo sucedido y continuará en permanente contacto con su familia, dándole acompañamiento, orientación y la asesoría consular que requieran”, señalaron. 

Mina suspendió sus funciones

El derrumbe obligó a suspender las operaciones en Graberg Freeport y las actividades mineras estarán suspendidas hasta que se realice una revisión de las medidas de seguridad y los trabajos de recuperación. 

“En mi nombre y en el de la empresa, expreso mi más sentido pésame a las familias de las víctimas, que se encuentran en Tembagapura desde el 14 de septiembre. Que Dios Todopoderoso nos dé fuerza y ​​fortaleza en estos momentos difíciles”, declaró Tony Wenas, presidente y director de PT Freeport Indonesia, en un comunicado, según confirmó empresa al medio local Jakarta Globe.

