Trump acepta alto al fuego de dos semanas con Irán condicionado a la apertura del Estrecho de Ormuz

A través de un mensaje en Truth Social, el mandatario estadounidense informó que suspenderá los bombardeos anunciados para esta noche, siempre y cuando Irán acceda a la “apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz”.

La tensión internacional alcanzó un punto crítico este martes ante el inminente vencimiento del ultimátum impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán.

Esta tensa situación se dio en medio de amenazas directas, negociaciones de último minuto y propuestas para evitar una escalada mayor en Medio Oriente.

El plazo se fijó para las 20:00 hora local de Washington. Sin embargo, antes del plazo, se informó de un posible acuerdo entre EEUU e Irán.

Revisa el minuto a minuto de la jornada:

La amenaza de Trump: “Toda una civilización morirá esta noche”

Durante la jornada, Trump endureció su retórica con un mensaje que encendió las alarmas globales: “Toda una civilización morirá esta noche”, advirtiendo consecuencias devastadoras si Teherán no cumple con las exigencias estadounidenses.

Pese al tono amenazante, el propio mandatario aseguró durante la tarde que continuaban las tratativas. En declaraciones a Fox News, afirmó que mantuvo “negociaciones intensas” con Irán, dejando abierta la posibilidad de un acuerdo de último minuto.

La propuesta de Pakistán por ultimátum de Trump

En paralelo, Pakistán ha emergido como actor clave en la mediación, proponiendo un alto el fuego temporal y la reapertura del Estrecho de Ormuz como gesto de distensión.

La iniciativa incluye la posibilidad de extender el plazo del ultimátum -incluso por dos semanas- para facilitar el diálogo, una propuesta que tanto Washington como Teherán han reconocido estar evaluando.

Trump aceptó alto al fuego de dos semanas con Irán

A través de un mensaje en Truth Social, Donald Trump informó que suspenderá los bombardeos anunciados para esta noche, siempre y cuando Irán acceda a la “apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz”.

El mandatario estadounidense sostuvo una conversación clave con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, donde se llegó al acuerdo de extender el plazo por dos semanas.

“¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Medio Oriente”, afirmó.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo“, agregó.

Trump cerró el mensaje diciendo que “es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”.

🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

La respuesta de Irán al mensaje de Trump

Por medio de un comunicado, Seyed Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, expresó su “gratitud y aprecio” al primer ministro de Pakistán por sus “incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en la región”.

“Si los ataques contra Irán se detienen, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas”, dijo sobre el acuerdo con Estados Unidos.

“Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y considerando debidamente las limitaciones técnicas”, cerró en su declaración.