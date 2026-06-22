VIDEO | Revelan registro del “Toretto” chileno a 264km/h: No le retuvieron la licencia y quedó libre

Polémica generó la decisión de la justicia de mantener la licencia de conducir al sujeto que fue detenido por circular a más de 260 km/h este domingo.

En libertad quedó el conductor detenido por circular a más de 260 km/h por la Costanera Norte. Tras realizar una revisión de antecedentes, la justicia otorgó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional mientras se investiga el caso.

El hecho se registró durante la jornada de este domingo y fue alertado tras un operativo de Carabineros para detener al sujeto, cuya conducción fue calificada como temeraria por el riesgo generado.

Pese a que la Fiscalía pidió arresto domiciliario total, la jueza lo desestimó. En la misma línea, el imputado mantuvo su licencia, ya que la magistrada argumentó que no estaba ebrio al momento de ser detenido y no se registraron lesionados.