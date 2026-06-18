VIDEO | Caos en Times Square: Tiroteo tras masivo desfile deja al menos un detenido

Caos provocó un intercambio de disparos que se registró en la famosa intersección en Nueva York. El evento se produjo horas después de que los New York Knicks desfilaran por su título en la NBA.

Un tiroteo en pleno Times Square, en Nueva York, provocó el caos entre los transeúntes que asistieron al multitudinario desfile de los New York Knicks tras su título de la NBA.

Las cámaras de la conocida intersección norteamericana registraron a individuos que abrieron fuego en medio de la multitud un par de horas después de que concluyera la caravana.

De acuerdo a los medios internacionales, se descartó personas lesionadas o fallecidas y se habría reportado la detención de un sujeto de 17 años, pero se están investigando en qué estaría involucrado.