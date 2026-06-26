Avioneta se estrella contra el edificio más alto de Beijing: Autoridades investigan las causas

Registros viralizados por redes sociales muestran el momento en que caen escombros del rascacielos y restos de la aeronave.

Durante la jornada de este viernes se reportó un accidente aéreo en Beijing, luego de que un avión de pequeño tamaño se estrelló este viernes contra la Torre CITIC, el edificio más alto de la capital china.

El hecho despertó la atención de las autoridades locales, puesto que ocurre en una de las ciudades que se caracteriza por tener alta seguridad. Las causas del impacto aún son materia de investigación.

A través de redes sociales se difundieron videos que muestran escombros cayendo desde la torre de 109 pisos, además de la cola de la aeronave que provocó daños a vehículos del sector.





Videos muestran consecuencias del impacto

A SMALL PLANE HAS CRASHED INTO THE CITIC TOWER IN BEIJING, CHINA 🇨🇳🇨🇳‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/zTXTBWuzE0 — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) June 26, 2026