Hasta por 15 horas: Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por 15 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Conchalí, Santiago, La Reina, La Florida y Puente Alto.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

Conchalí: Desde las 15:00 horas del martes 7 de abril hasta las 06:00 del miércoles 8.

Santiago: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del martes 7 de abril.

La Reina: Desde las 15:00 horas del martes 7 de abril hasta las 01:00 del miércoles 8.

La Florida: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del martes 7 de abril.