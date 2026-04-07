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Hasta por 15 horas: Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por 15 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Conchalí, Santiago, La Reina, La Florida y Puente Alto. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

  • Conchalí: Desde las 15:00 horas del martes 7 de abril hasta las 06:00 del miércoles 8.
  • Santiago: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del martes 7 de abril.
  • La Reina: Desde las 15:00 horas del martes 7 de abril hasta las 01:00 del miércoles 8.
  • La Florida: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del martes 7 de abril.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 7 de abril.

 

 

 

 

 

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