Grave accidente se registra en Ruta 68: Choque entre un bus de pasajeros y un camión deja varios lesionados
Un grave accidente de tránsito se registró esta jueves por la noche en la Ruta 68, a la altura del kilómetro 82, comuna de Casablanca, la región de Valparaíso.
Según Radio Biobio, un bus de la empresa Tur Bus y un camión de alto tonelaje colisionaron dejando al menos una veintena de heridos.
Hasta el lugar se trasladaron seis unidades de Bomberos para atender la emergencia: tres pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Casablanca y otras tres del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
🔴 [ALERTA] Accidente en el sector #LasDichas con dirección a #Valparaíso. Pista restringida. Información en desarrollo, se ampliarán más detalles una vez que personal llegue al lugar. Conduzca con precaución. @mop_chile @radiocarab @biobio @TTISantiago @TTIValparaiso pic.twitter.com/dj9U35O1V3
— Ruta 68 (@Ruta68cl) April 3, 2026
A raíz del accidente, el tránsito en el sector permanece suspendido y equipos de emergencia se encuentran realizando labores de asistencia mientras se investigan las causas del siniestro.