Grave accidente se registra en Ruta 68: Choque entre un bus de pasajeros y un camión deja varios lesionados

Un grave accidente de tránsito se registró esta jueves por la noche en la Ruta 68, a la altura del kilómetro 82, comuna de Casablanca, la región de Valparaíso.

Según Radio Biobio, un bus de la empresa Tur Bus y un camión de alto tonelaje colisionaron dejando al menos una veintena de heridos.

Hasta el lugar se trasladaron seis unidades de Bomberos para atender la emergencia: tres pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Casablanca y otras tres del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

A raíz del accidente, el tránsito en el sector permanece suspendido y equipos de emergencia se encuentran realizando labores de asistencia mientras se investigan las causas del siniestro.