Familia busca a adolescente de 16 años que desapareció hace 8 días en Viña del Mar

El joven permanece inubicable desde el pasado 3 de abril, fecha en que se le vio por última vez en la región de Valparaíso.

Una angustiante búsqueda se encuentra realizando la familia de Maximiliano Enrique Ríos Saravia, a quien se le perdió el rastro en la comuna de Viña del Mar.

Según informó la familia, el adolescente de 16 años permanece inubicable desde el pasado 3 de abril, fecha en que se le vio por última vez en la región de Valparaíso.

“Estamos pasando por días de angustia y desesperación”, expresaron sus familiares en una de las tantas publicaciones que se ha difundido en redes sociales.

Los padres, además, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier antecedente que permita ubicar al joven lo antes posible.

En caso de contar con información, la familia de Maximiliano Ríos solicitó contactar a los siguientes números, ambos correspondientes a su familia:

Número de Gabriela: +569 5309 9587

+569 5309 9587 Número de Alejandro: +569 5832 7814