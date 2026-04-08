Machete, pistola y cortaplumas: Formalizan a escolares que intentaron entrar armados a liceo de Temuco

Los tres adolescentes fueron formalizados este miércoles por amenaza simple, porte de arma blanca y por la tenencia de un arma de fogueo modificada para disparar munición de fuego.

En internación provisoria quedaron dos de los tres menores de 15 años que este martes intentaron ingresar armados al Liceo Pablo Neruda de Temuco, en la región de La Araucanía.

Los adolescentes fueron sorprendidos portando un machete, un arma de fogueo manipulada y un cortaplumas por los inspectores del establecimiento.

Los tres fueron formalizados esta mañana por amenaza simple, porte de arma blanca y por la tenencia de un arma de fogueo modificada para disparar munición de fuego.





Tras la audiencia, el fiscal Óscar Sáez informó que el Ministerio Público “solicitó la internación porque consideró que su libertad no es solamente peligrosa para la seguridad de la sociedad, sino que también para las víctimas, en este caso la comunidad estudiantil“.

“El tribunal accedió, compartiendo los argumentos planteados en la audiencia, a decretar dicha medida cautelar solamente respecto de dos de aquellos, los cuales quedaron en internación provisoria”.

La jueza de Garantía de Temuco, Luz Mónica Arancibia, dejó en libertad a uno de los jóvenes, pero con la medida cautelar de arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse al establecimiento educacional, a la comunidad estudiantil y a los docentes.