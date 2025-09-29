 En lo que va de 2025: Fondos A y B de pensiones registran mayores ganancias en 16 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Comienza desalojo de toma Calicheros en Quilpué: Pobladores se resisten a abandonar el lugar El caso de Bernarda Vera: Las dos versiones sobre la mujer a la que se le perdió el rastro en 1973 Ministro Cordero reacciona a reportaje de CHV Noticias y defiende Plan Nacional de Búsqueda Tragedia en Maitencillo: Encuentran sin vida a joven desaparecido hace 10 días en la laguna Yasna Provoste confirmó encerrona a su esposo: Le robaron hasta su anillo de matrimonio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/09/2025 10:08

En lo que va de 2025: Fondos A y B de pensiones registran mayores ganancias en 16 años

Considerando el acumulado en lo que va del año, entre enero y septiembre, los fondos A y B tuvieron su mejor resultado desde 2009. Los C y D anotaron la mayor alza desde 2019.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Los multifondos de más riesgo, los A y B, continúan registrando números históricos en rentabilidad en lo que va de 2025, pues obtuvieron los mejores resultados en 16 años.

De acuerdo al centro de estudios sobre seguridad social de la CChC, Ciedess, los fondos más riesgosos anotaron retornos de 13,56% y 11,81%, respectivamente, en el periodo enero-septiembre, siendo el mejor desde 2009.

En tanto, para los fondos C y D sería su mayor resultado desde 2019, resaltó el organismo. Revisa el detalles de los retornos en los fondos de pensión en lo que va de 2025:

        • Fondo A: 13,56%
        • Fondo B: 11,81%
        • Fondo C: 10,47%
        • Fondo D: 8,22%
        • Fondo E: 6,35%

Los resultados de los fondos en septiembre

Además, según el boletín todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias. Los resultados fueron atribuidos al rendimiento de la renta variable.

“A nivel externo, destacan los retornos positivos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados parcialmente por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registra un incremento del IPSA”, señaló el informe.

En detalle, "destacan la incertidumbre en torno a la guerra comercial, el recorte de tasas por parte de la Fed y los nuevos niveles históricos alcanzados en Wall Street (en el marco de los buenos resultados de empresas y pronósticos de más recortes de tasas por parte de la Fed)”.

Revisa el detalle del desempeño de cada fondo hasta el 25 de septiembre:

        • Fondo A: 1,10%
        • Fondo B: 1,05%
        • Fondo C: 0,69%
        • Fondo D: 0,33%
        • Fondo E: -0,03%
Publicidad

Destacamos

Noticias

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Lo último

Lo más visto

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Según el informe Rettig, Bernarda fue detenida y desaparecida, pero nuevos antecedentes revelarían que podría ser una sobreviviente.

28/09/2025

Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud

Un temblor sacudió a la región de Atacama durante la mañana de este lunes.

29/09/2025

¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas

La pareja, que había mantenido su relación alejada de las redes sociales, compartió una tierna postal tras una semana de críticas en redes y especulaciones.

29/09/2025

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

28/09/2025