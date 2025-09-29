En lo que va de 2025: Fondos A y B de pensiones registran mayores ganancias en 16 años - Chilevisión

Considerando el acumulado en lo que va del año, entre enero y septiembre, los fondos A y B tuvieron su mejor resultado desde 2009. Los C y D anotaron la mayor alza desde 2019.

Los multifondos de más riesgo, los A y B, continúan registrando números históricos en rentabilidad en lo que va de 2025, pues obtuvieron los mejores resultados en 16 años.

De acuerdo al centro de estudios sobre seguridad social de la CChC, Ciedess, los fondos más riesgosos anotaron retornos de 13,56% y 11,81%, respectivamente, en el periodo enero-septiembre, siendo el mejor desde 2009.

En tanto, para los fondos C y D sería su mayor resultado desde 2019, resaltó el organismo. Revisa el detalles de los retornos en los fondos de pensión en lo que va de 2025:

Fondo A: 13,56% Fondo B: 11,81% Fondo C: 10,47% Fondo D: 8,22% Fondo E: 6,35%



Los resultados de los fondos en septiembre

Además, según el boletín todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias. Los resultados fueron atribuidos al rendimiento de la renta variable.

“A nivel externo, destacan los retornos positivos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados parcialmente por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registra un incremento del IPSA”, señaló el informe.

En detalle, "destacan la incertidumbre en torno a la guerra comercial, el recorte de tasas por parte de la Fed y los nuevos niveles históricos alcanzados en Wall Street (en el marco de los buenos resultados de empresas y pronósticos de más recortes de tasas por parte de la Fed)”.

Revisa el detalle del desempeño de cada fondo hasta el 25 de septiembre: