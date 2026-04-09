Cadena de supermercados congeló precios en más de 2 mil productos: Medida regirá hasta julio

La campaña “Precios que no se tocan” de Walmart abarca categorías de alta frecuencia en la compra semanal, así como categorías relevantes del gasto del hogar como papel higiénico, detergentes y pañales.

La cadena de supermercados Líder, propiedad de la compañía norteamericana Walmart, dio a conocer una positiva noticia para sus consumidores: Congelarán los precios de más de 2 mil productos.

En un contexto de inflación de 2,8 % acumulado en los últimos 12 meses, según lo informado por el INE, y a un par de semanas de la histórica alza en el valor de los combustibles, la medida comenzará a regir este mismo 9 de abril.

Se trata de una iniciativa que involucra a los bienes que forman parte del consumo cotidiano de los hogares, definidos a partir del “comportamiento real de compra de los clientes”, según informó la empresa.

“Precios que no se tocan” abarca categorías de alta frecuencia en la compra semanal, incluyendo alimentos de consumo diario como pan, arroz, harina, aceites y legumbres; y proteínas como pollo, huevo y carnes; lácteos, frutas y verduras.

Además de productos básicos como pastas, salsas y abarrotes de alta rotación. Y a ello se suman categorías relevantes del gasto del hogar, como papel higiénico, detergentes, pañales, alimento para mascotas y artículos para bebés.

“Precios que no se tocan” funcionará hasta julio

Entre los productos más representativos se encuentra el pan, un alimento que, de acuerdo con la Radiografía del Consumo de Pan elaborada por Walmart Chile en 2025, el consumo alcanza los 90 kilos per cápita al año.

En esa línea, la compañía ha mantenido sin variación durante los últimos 17 meses productos como marraqueta y hallulla, ambos por $2.090, variedades que siguen liderando las preferencias de los consumidores.

“En los momentos difíciles, lo que define a una empresa no es lo que dice, sino lo que hace. Hoy, (…), Walmart Chile vuelve a ponerse del lado de las familias chilenas. Ese es nuestro compromiso”, señaló Alejandro König, vicepresidente comercial.

La medida se encontrará disponible hasta julio en todos los supermercados Líder a lo largo del país, incluido el canal digital, alcanzando cerca del 90% del territorio nacional.