“Fue como un terremoto”: Testigo relató el angustiante inicio de la explosión e incendio en Renca - Chilevisión

19/02/2026 12:52

“Fue como un terremoto”: Testigo relató el angustiante inicio de la explosión e incendio en Renca

En el marco de la emergencia por la explosión ocurrida en Renca que derivó en una fatal tragedia que ha dejado cuatro fallecidos, un cazanoticias envió un registro del momento exacto en el que comenzó a generarse una nube de humo a raíz de las llamas. El testigo relató a CHV Noticias el inicio del suceso: "Fue como un terremoto. Salí y vi la nube blanca de la explosión, alcanzar a grabar eso". Además, contó que "después crucé al estacionamiento de la empresa y me quedé ahí mirando porque sonaban explosiones a cada rato".

