Una pareja fue víctima de violento portonazo en Lampa: Vehículo logró ser recuperado - Chilevisión

Durante la noche de este viernes, una pareja fue víctima de un violento portonazo al interior del condominio en donde viven, ubicado en la comuna de Lampa. Las personas fueron abordadas por cuatro delincuentes, quienes portaban armas de fuego con las que intimidaron a las víctimas. Posteriormente, se dieron a la fuga con su vehículo. Las cámaras de seguridad mostraron el momento exacto del robo, donde se ve a uno de los atacantes apuntar al dispositivo de seguridad con una pistola y luego la sacó. Mientras las víctimas constataban lesiones en una comisaría, el vehículo fue encontrado sin pasajeros en la comuna de Quilicura.