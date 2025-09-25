Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin - Chilevisión

Una riña entre dos pasajeros terminó con una persona apuñalada al interior de la estación Franklin del Metro de Santiago. Según información preliminar, el incidente habría tenido su origen en una discusión entre dos personas que viajaban juntas, presuntamente amigos. En ese contexto, el ataque habría ocurrido en el andén de la estación y la víctima, quien resultó herida de gravedad, debió ser trasladada a un recinto asistencial. Por su parte, el agresor no huyó del lugar y fue detenido por carabineros.