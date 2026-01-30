Los acribillaron desde un auto: Balacera con 30 disparos dejó 2 fallecidos y heridos en La Pintana - Chilevisión

Dos personas resultaron fallecidas y otras dos heridas, tras una balacera en La Pintana. El hecho ocurrió en una plaza de la comuna donde estaban un grupo compartiendo a eso de las 23 horas. En ese momento fueron atacados por un auto desde el que se percutaron cerca de 30 disparos. De los heridos, unos de ellos se encuentra en riesgo vital y el otro con lesiones de gravedad, según informó el fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Rubén Salas. PDI quedó a cargo de para recabar evidencia y esclarecer la dinámica de los hechos.