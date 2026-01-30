 Los acribillaron desde un auto: Balacera con 30 disparos dejó 2 fallecidos y heridos en La Pintana - Chilevisión
Minuto a minuto
Abogado de Vivanco cuestiona debido proceso tras prisión preventiva: "No se dan todas las garantías" VIDEO | El momento exacto en que Ángela Vivanco se entera que quedará con prisión preventiva Decretan prisión preventiva para Ángela Vivanco por caso Muñeca Bielorrusa “Es una canallada, un abuso”: Poeta de 100 años ganó batalla contra el SII por pago de contribuciones Postergan anuncio de delegados presidenciales y subsecretarios de Kast para la próxima semana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
30/01/2026 07:44

Los acribillaron desde un auto: Balacera con 30 disparos dejó 2 fallecidos y heridos en La Pintana

Dos personas resultaron fallecidas y otras dos heridas, tras una balacera en La Pintana. El hecho ocurrió en una plaza de la comuna donde estaban un grupo compartiendo a eso de las 23 horas. En ese momento fueron atacados por un auto desde el que se percutaron cerca de 30 disparos. De los heridos, unos de ellos se encuentra en riesgo vital y el otro con lesiones de gravedad, según informó el fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Rubén Salas. PDI quedó a cargo de para recabar evidencia y esclarecer la dinámica de los hechos. 

Lo más visto

Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika

Además de reforzar el protocolo de vigilancia e intensificar los controles, se entregaron recomendaciones a la población.

29/01/2026

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa, tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor.

29/01/2026

Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

29/01/2026

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

29/01/2026
Publicidad