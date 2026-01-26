 Impacto por balacera tras partido benéfico en La Florida: Tercera víctima sería clave para destrabar caso - Chilevisión
26/01/2026 15:15

Impacto por balacera tras partido benéfico en La Florida: Tercera víctima sería clave para destrabar caso

Fiscalía y PDI investigan posible enfrentamiento en el caso de la fatal balacera que dejó dos asesinados en La Florida. Aún se investiga la eventual participación de la tercera víctima.

Publicado por Catalina Vargas

Vecinos de la Villa O'Higgins de La Florida organizaron un partido de fútbol para recaudar fondos para donar a los afectados por los incendios forestal en la zona sur del país.

Una vez terminada la jornada benéfica, se desató una balacera en el exterior del recinto. El suceso dejó dos asesinados y se investiga si una tercera víctima fatal está implicada en el mismo suceso.

¿Qué antecedentes hay en el caso?

Al menos dos sujetos se habrían acercado al lugar para disparar a otras dos personas más de 30 veces. Uno recibió 27 disparos y el otro, ocho. De inmediato, los familiares los trasladaron hacia el Hospital de La Florida, donde se confirmó sus muertes.

La Fiscalía determinó que la investigación la realizará el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la entidad. Debido a que, por la configuración de este caso se podría tratar de un enfrentamiento entre organizaciones delictuales

Se confirmó una tercera víctima fatal que fue llevado a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del sector tras recibir varios impactos balísticos. No obstante, hasta el momento de su deceso esta persona estuvo sola.

¿Qué dicen las autoridades?

Según las primeras indagatorias, la tercera víctima podría haber sido uno de los sujetos que inició el ataque. Puesto que no llegó con los demás implicados, sino horas más tarde a otro centro asistencial y sin acompañantes.

La Fiscalía mencionó que las diligencias en curso "darían cuenta de la participación de al menos un tirador conforme a las evidencias que se han levantado del sitio del suceso". 

Mientras que la Polícia de Investigaciones (PDI), comentó que buscan "establecer si efectivamente hay más de un arma involucrada y si existió un enfrentamiento entre estas víctimas".

Además, según informó la PDI, los tres sujetos tienen antecedentes de detenciones por diversos delitos, uno de ellos por homicidio en el 2012.

Vecinos que estuvieron presentes aseguraron que lo sucedido no tendría relación con los simpatizantes de los equipos: "Fue todo un éxito, con aplausos, abrazos y fotos entre los rivales. Lo que pasó no tenía nada que ver con lo deportivo".

