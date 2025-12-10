Kilométrica persecución por camión robado en San Antonio: Delincuentes cruzaron dos regiones - Chilevisión

Durante horas de la madrugada de este miércoles se registró una kilométrica persecución tras el robo de un camión en San Antonio. Tras sustraer la máquina, los delincuentes se trasladaron hacia Rengo, Región de O'Higgins, lugar donde Carabineros recibe la alerta y comienza el seguimiento que terminó en la Región Metropolitana, específicamente en el eje General Velásquez de la Autopista Central. Según información preliminar, los asaltantes habrían descargado un container a mitad de camino. En tanto, Carabineros confirmó la detención del conductor.