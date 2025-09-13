Alertan forado en cuartel policial en Santiago: Se investiga qué elementos fueron sustraídos - Chilevisión

Este sábado, un grupo de desconocidos realizó un forado en un cuartel de Carabineros en Santiago Centro con el aparente objetivo de robar armas. Los individuos ingresaron a un local que llevaba más de un año abandonado y desde allí hicieron un agujero en la pared que conecta directamente con el recinto policial. De manera preliminar, según indicaron desde Carabineros, los individuos no habrían logrado sustraer armas de fuego y hasta el momento no hay personas detenidas. Desde la institución indicaron que deberán realizar una revisión minuciosa para esclarecer si algún elemento fue sustraído.