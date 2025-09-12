Dos estudiantes fueron apuñalados durante celebración en universidad del centro de Santiago - Chilevisión

La tarde de este viernes se reportó que dos estudiantes fueron apuñalados durante una celebración anticipada de Fiestas Patrias al interior de la Universidad Central. Según información preliminar, el altercado se habría producido durante una especie de fiesta que no había sido organizada ni autorizada por el recinto de estudios. De momento, se sabe que los jóvenes fueron trasladados a un centro asistencial en estado de extrema gravedad. Por su parte, desde carabineros informaron que ya hay una persona detenida.