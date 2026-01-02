Carabinero herido tras choque en Providencia: Fue impactado por conductor en estado de ebriedad - Chilevisión

En horas de la mañana de este viernes se produjo un choque automovilístico en el sector de las calles Marín con Vicuña Mackenna en la comuna de Providencia, que dejó a un funcionario de Carabineros herido tras ser impactado por un conductor en estado de ebriedad. Al respecto, el mayor Francisco Carreño de Carabineros detalló que la víctima iba a bordo de una motocicleta que fue impactada por un vehículo que realizó un viraje en "U" no permitido, lo que generó que el oficial se volcara debido a la intensidad del choque, mientras iba camino a cumplir sus funciones. Al conductor del vehículo se le hizo la prueba y marcó 1.98 mg por litro de sangre, es decir, venía en evidente estado de ebriedad y además tenía su documentación vencida. Ambos fueron trasladados a recintos asistenciales para recibir atención médica.