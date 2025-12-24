Triple choque en Santiago Centro: Uno de los conductores involucrados se saltó una luz roja - Chilevisión

Durante la mañana de este miércoles se produjo un triple choque en el sector de las calles San Diego con Santa Isabel frente al Parque Almagro en la comuna de Santiago Centro. La colisión se produjo inicialmente entre una camioneta tipo SUV que circulaba por Santa Isabel hacia el oriente, cuando otro vehículo no respetó la luz roja y terminó volcándose. Su parachoques resultó quebrado. El tránsito en la zona ya se habilitó y los involucrados se encuentran con lesiones, pero en buen estado de salud y sin riesgo vital.