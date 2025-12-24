 Triple choque en Santiago Centro: Uno de los conductores involucrados se saltó una luz roja - Chilevisión
Minuto a minuto
“Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reaparece y cuestiona regreso del rol de primera dama Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos Sismo despertó a los habitantes de Calama durante la madrugada: Revisa la magnitud y epicentro ¿Por qué se sacó la ropa?: Carabineros explica presunto motivo de conductor de camión tras volcar en autopista Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
24/12/2025 08:39

Triple choque en Santiago Centro: Uno de los conductores involucrados se saltó una luz roja

Durante la mañana de este miércoles se produjo un triple choque en el sector de las calles San Diego con Santa Isabel frente al Parque Almagro en la comuna de Santiago Centro. La colisión se produjo inicialmente entre una camioneta tipo SUV que circulaba por Santa Isabel hacia el oriente, cuando otro vehículo no respetó la luz roja y terminó volcándose. Su parachoques resultó quebrado. El tránsito en la zona ya se habilitó y los involucrados se encuentran con lesiones, pero en buen estado de salud y sin riesgo vital.

Lo más visto

Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior

Carabineros presume consumo de drogas en el detenido y responsable del accidente.

24/12/2025

Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos

Dos personas fallecieron en una feria libre de la comuna de La Florida tras el ataque de un sujeto que se movilizaba en moto.

24/12/2025

EXCLUSIVO | La tajante reacción de Paula Pavic tras enterarse de nuevo romance de Marcelo Ríos

El extenista confesó su amor a los cuatro vientos este martes a través de Instagram a la influencer Vanessa Sofía y desató todo tipo de reacciones.

24/12/2025

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

A continuación, revisa quiénes reciben el beneficio, cuándo es el pago de diciembre y cómo consultar con tu RUT si te corresponde.

24/12/2025
Publicidad