VIDEO | Desconocido intentó atropellar a carabinero en plena persecución policial en Ñuñoa - Chilevisión

Una persecución de Carabineros finalizó con una colisión a un local comercial en la comuna de Ñuñoa, durante la mañana de este martes. El procedimiento se habría ocasionado luego de que cuatro sujetos evadieran la fiscalización policial al interior de un vehículo que mantenía encargo por robo. Durante el operativo, otro automóvil realizó un intento de atropello a uno de los carabineros para frustrar la captura, tras esto, los uniformados realizaron disparos. Posteriormente se logró la detención de dos jóvenes, ambos de 14 años de edad.