VIDEO | Nuevo registro: Conductora huye de fiscalización y atropella a inspector en plena vía

En medio de una fiscalización en Lo Barnechea, una mujer se negó a entregar las llaves de su vehículo, que no contaba con documentación, por lo que huyó del lugar hiriendo a uno de los inspectores.

Un nuevo registro reveló el momento en que una mujer, que no tenía documentación ni licencia de conducir, se rehusa a entregar las llaves de su vehículo en medio de una fiscalización en Lo Barnechea. La conductora, al huir del lugar, golpea a uno de los inspectores municipales con su auto, haciendo que caiga en medio de la calle. El alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, aseguró que “esto es un mensaje al gobierno bien claro, a tener prontamente el reglamento que da mayores atribuciones a los inspectores municipales“.