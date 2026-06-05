“Nos lanzaron al piso y apuntaron”: Los minutos de terror que vivió víctima de turbazo junto a sus hijas

Al menos cuatro delincuentes irrumpieron en su hogar y robaron artículos electrónicos, además de su camioneta.

Durante la madruga de este viernes, una familia sufrió un violento turbazo en su domicilio en Puente Alto. Al menos cuatro delincuentes amenazaron al matrimonio y a sus dos hijas con armas de fuego.

En conversación con CHV Noticias, la dueña de casa relató esos minutos de terror que vivió junto a sus seres queridos, cuando irrumpieron en su hogar y robaron artículos electrónicos, además de su camioneta.

Los minutos de terror que vivió la víctima de turbazo en Puente Alto junto a sus hijas

“Estábamos durmiendo y sentimos unos golpes. Con mi marido nos paramos a ver qué estaba pasando. Él, al abrir la cortina, se dio cuenta que estaban pateando la puerta para poder entrar”, comentó.

Al ingresar a la vivienda,” a mis hijas y a mí nos lanzaron al piso inmediatamente. Nos apuntaron. Y lo que nos pedían era dinero, pero yo no tengo dinero”.

“Como vieron que tenía un anillo, me pidieron más joyas, que les pasara el oro, ¿cómo les podía explicar que no tenía nada para darles?“, mencionó la mujer.

De esta forma, la víctima recordó el momento más tenso del robo: “Se enojó porque uno le dijo ‘ya, no está cooperando, pásale balazo’. Ahí el otro me pegó con la pistola en la oreja“.

“Nosotros nos quedamos en la puerta afirmándola para que ellos no pudieran ingresar. Estábamos con mi hija y mi esposo, metiendo bulla, alertando a los vecinos“, añadió.





De hecho, en un video que capturó una cámara de seguridad de una propiedad cercana, se escuchan los fuertes gritos del dueño de casa: “¡Ayuda! ¡Vecinos!”.

“Pensábamos nosotros que si gritábamos la gente iba a salir y ellos tal vez se iban a ir. Pero no fue así, al contrario, no les importó nada“, contó la mujer desilusionada.

Además, aclaró que el turbazo que sufrieron no es un caso aislado: “Es algo recurrente que está sucediendo. Hace cinco meses atrás a mi vecina de al lado le hicieron lo mismo”.

Respecto a sus dos hijas, una de 16 y otra de 9 años, mencionó que “están súper mal. Se las llevó mi hermana y ahora están con ella, pero en shock. Tienen mucha pena y mucho miedo porque nosotros estamos acá “.

“Por el miedo a que puedan volver. Realmente sé que ellos no van a volver, pero aquí tenemos que quedarnos cuidando nuestra casa“, agregó.