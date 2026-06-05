Violento turbazo a familia en Puente Alto: Delincuentes exigían dinero y amenazaron con “pasarle balazo”

“A mis hijas y a mí nos lanzaron al piso inmediatamente, y nos apuntaron. Según ellos, sabían que tenía dinero”, relató la dueña de casa.

Alrededor de las dos de la mañana de este viernes, una familia sufrió un violento turbazo en su domicilio en Puente Alto, donde un matrinonio y sus dos hijas menores de edad dormían.

Hasta la intersección de las calles Alcalde Manuel Muñoz y Las Melgas, llegó un vehículo con al menos cuatro personas, quienes forzaron la reja perimetral y rompieron la chapa para ingresar al jardín del inmueble.

Los delincuentes patearon la puerta, de modo que despertaron a las víctimas, las que quisieron evitar que entraran a su hogar. Aún así, lo lograron y amenazaron a la familia completa con armas de fuego.





Incluso golpearon a la dueña de casa dejándole una herida en su oreja. La violencia se desencadenó, debido a que se negaron a entregarles dinero en efectivo a los sujetos.

De igual manera, los delincuentes registraron la vivienda completa. A la madre le robaron un anillo de oro de su mano y también sustrajeron artículos tecnológicos como tablets, computadores y celulares.