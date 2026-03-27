Conmoción en La Pintana: Mujer mató a su pareja tras apuñalarlo en la vía pública

Según informó Fiscalía, el homicidio habría sido perpetrado con un arma blanca, aunque de momento se desconocen mayores antecedentes.

En horas de esta mañana, una mujer asesinó a su pareja en plena vía pública, esto en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Según información preliminar, el homicidio habría sido perpetrado con un arma blanca, aunque de momento se desconocen mayores antecedentes.

La víctima es un hombre cuya edad aún no ha sido informada. El ataque tuvo lugar en calle Desiderio Ilabaca con Maximiliano Santa María.

El fiscal José Manuel Mac-Namara concurrió al lugar para iniciar las primeras indagaciones. La víctima, en tanto, fue trasladada hasta el SAR Nueva Extremadura, lugar donde se constató su fallecimiento.

Los detalles del homicidio en La Pintana

En un punto de prensa el persecutor informó que el ataque se produjo en el marco de una riña. “La mujer saca una arma blanca, apuñala a la víctima en la pierna, la cual definitivamente le causó la muerte, da una herida a la femoral”.

Ambos mantenían una “relación sentimental esporádica”, pero no eran convivientes. Ella cuenta con antecedentes penales y tiene órdenes pendientes por el delito de lesiones y también por daño. Mientras que la víctima no figura con órdenes ni causas.

La mujer pasará esta tarde a su respectiva audiencia de control de detención, donde va a ser formalizada por el delito de homicidio. Ella misma reconoció a la familia del hombre que fue la autora del homicidio, además, cámaras de seguridad registraron lo ocurrido.