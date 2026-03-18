Masivo operativo en centro de Santiago: 20 joyerías en la mira por supuesto vínculo con delincuentes

50 detectives de la Policía de Investigación (PDI) intervinieron múltiples locales del Portal Fernández Concha en el centro de Santiago.

Al menos 20 joyerías del Portal Fernández Concha en el centro de Santiago han sido fiscalizadas durante un masivo operativo de 50 detectives de la Policía de Investigaciones. Estos locales estarían vinculados con el crimen organizado, pues se presume que algunas bandas delictuales reducen objetos robados allí. Por ahora, las autoridades no han comunicado el hallazgo de evidencia ni la detención de personas.