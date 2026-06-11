Lo siguieron hasta el colegio de su nieto: Delincuentes robaron finiquito de adulto mayor en Conchalí
La víctima retiró el dinero y fue en su vehículo a buscar a su nieto al colegio. En ese momento fue abordado por un grupo de individuos.
Un adulto mayor de 60 años fue víctima del robo de su finiquito en la comuna de Conchalí, durante la tarde de este miércoles.
El hombre se encontraba al interior del banco, retiró cerca de un millón de pesos y al salir fue a buscar a su nieto al colegio.
La víctima se trasladaba en vehículo y fue cuando se bajó que un grupo de delincuentes lo abordó, efectuando el robo. El delito quedó registrado en cámaras de seguridad.