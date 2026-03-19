Más de 40 disparos: Lo que se sabe del adolescente baleado en la cabeza en Cerro Navia

La víctima habría estado con un grupo de escolares cuando un auto llegó a disparar hacia ellos.

Durante la tarde de este miércoles, un escolar de 17 años quedó en medio de una violenta balacera en Cerro Navia, donde fue herido de gravedad tras recibir una bala en la cabeza.

Sin embargo, luego de ser trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes, se confirmó su fallecimiento. Desde Fiscalía negaron, preliminarmente, que haya estado involucrado en la violenta situación.





Qué se sabe del menor baleado en Cerro Navia

La fiscal Denisse Valenzuela detalló que este joven “venía del colegio” cuando al menos dos sujetos abordo de un vehículo comenzaron a disparar contra un grupo de adolescentes que estaban a unas cuadras de distancia, en calle Siberia.

“Le habría dado alcance (…) no directamente a esta persona, sino que habría existido un número importante de personas que estaban en el lugar, y preliminarmente nos señalan que pudieron haber sido dos personas que dispararon una ráfaga y resulta herida a esta persona (el estudiante)”, indicaron.

Sobre esto último, se detalló que en el lugar de los hechos, personal de investigación encontró más de 40 casquillos de balas.