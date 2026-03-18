Balacera en Cerro Navia deja un muerto y un herido: Víctima fatal recibió siete disparos

La víctima fatal recibió múltiples disparos en su cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital Félix Bulnes donde se constató su deceso.

Una balacera en la comuna de Cerro Navia dejó a un hombre de 33 años fallecido y a otra persona herida en sus extremidades inferiores. La víctima fatal recibió siete disparos en su cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital Félix Bulnes donde se constató su deceso. La Policía de Investigaciones, que realiza las diligencias del caso, informó que el hombre cuenta con antecedentes de detención por tráfico ilícito de drogas.