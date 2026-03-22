22/ 03/ 2026 11:10

Homicidio en Conchalí: Hombre muere baleado a metros de una comisaría

Un hombre murió y otro resultó herido tras un violento ataque ocurrido la madrugada de este domingo en la comuna de Conchalí. El hecho se registró en la intersección de Diagonal José María Caro con Río Magdalena, donde, según información preliminar, una discusión entre varias personas derivó en una pelea que terminó con disparos y un ataque con arma blanca. La víctima fatal habría recibido impactos balísticos mientras que otro sujeto ingresó al Hospital San José con heridas cortopunzantes, manteniéndose bajo observación. De acuerdo a los primeros antecedentes, ambos involucrados serían adultos de nacionalidad venezolana y residentes del sector. Personal de Carabineros desplegó un amplio operativo en el lugar, mientras se realizan diligencias para identificar a los responsables.