Hombre murió apuñalado en Recoleta: Autor fue detenido y aseguró que se defendió de un asalto

La Policía de Investigaciones indaga las circunstancias del hecho ocurrido la noche del sábado. Vecinos señalaron que ambos involucrados se conocían.

Un hombre de 34 años murió tras recibir una puñalada en el tórax durante la noche de este sábado en Recoleta. Un segundo sujeto, de 40 años, fue detenido luego de reconocer que provocó la lesión y asegurar que actuó para defenderse de un asalto.

El hecho ocurrió cerca de las 23:40 horas, en las inmediaciones de las calles Las Torres y Colombia. Según los antecedentes preliminares, Carabineros encontró a la víctima, quien se encontraba en situación de calle, tendido en la vía pública.

El hombre que resultó detenido llamó a la policía y denunció que había sido abordado por una persona con un arma cortopunzante. Según su relató, logró repeler el robo y apuñaló al presunto atacante con esa misma arma .





PDI investiga la dinámica del hecho

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido y establecer la motivación del ataque.

El comisario de la BH Centro Norte, Sergio Mendoza, detalló que “de acuerdo al examen médico criminalista, se observó una lesión cortopunzante ubicada en la región del hemitórax anterior derecho“.

También confirmaron que un hombre de 40 años, de nacionalidad chilena, manifestó ser el autor de la herida y fue detenido en flagrancia.

Aunque el involucrado sostuvo que actuó “en legítima defensa”, su versión todavía debe ser contrastada con los antecedentes de la investigación.

De acuerdo con testimonios de vecinos recogidos en el lugar, ambos hombres se conocían previamente. Ese antecedente forma parte de las circunstancias que la policía busca aclarar para determinar cómo se produjo el enfrentamiento.