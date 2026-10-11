“Mucho plástico”: Ignacia Michelson responde a críticas tras certamen de belleza

La Dj chilena aseguró que seguirá trabajando para crecer como persona, independiente de lo que se cuestione sobre su cuerpo.

Tras meses de preparación y una serie de competencias, Ignacia Michelson logró entrar al top 25 del certamen de belleza Miss Grand International 2026.

Entre agradecimientos, la chilena decidió exponer las críticas que recibió a raíz de su participación y el trabajo que ha hecho internamente.

Qué digo Michelson sobre las criticas que recibió

“Quedamos en top chicos, qué alegría más grande. Muchos critican mi cuerpo, dicen que no es natural, que tengo ‘mucho plástico’, pero hay algo en mí que siempre ha sido y seguirá siendo completamente real: mi corazón”, partió diciendo la Dj en su cuenta de Instagram.





Asimismo aseguró: “Nunca he pretendido ser perfecta ni encajar en lo que los demás esperan de mí. He cambiado, he crecido, me he equivocado y he aprendido. Y cada una de esas etapas me ha llevado a convertirme en la mujer que soy hoy”.

Haciendo una reflexión de su vida, enfatizó en que “un cuerpo no define la calidad de una persona”.

“Cómo amamos, cómo tratamos a los demás y cómo nos levantamos después de cada caída y yo, con mis decisiones, mis cambios, mis aciertos y mis errores, puedo decir algo con orgullo: cada día estoy trabajando para ser la mejor versión de mí misma”, agregó la DJ.

“Pueden opinar de mi exterior todo lo que quieran. Yo seguiré cuidando lo que llevo dentro“, cerró Michelson. Tras esta declaración más de 800 personas le dedicaron mensajes con buenos deseos y felicitaciones por lo logrado.

Revisa aquí la publicación de Ignacia Michelson: