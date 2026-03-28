Secuestran a hombre en Santiago y lo abandonan baleado en San Bernardo

Amigos de la víctima siguieron al vehículo de los delincuentes hasta que finalmente lo liberaron, lo que permitió que el afectado fuera rápidamente trasladado hasta un centro asistencial.

La Fiscalía ECOH se encuentra investigando un presunto secuestro en Santiago Centro, luego de que un hombre fuera subido a la fuerza a un vehículo para, más tarde, abandonarlo en San Bernardo y dispararle.

“Es una línea investigativa que se está siguiendo, hay antecedentes que permiten dan por hecho que efectivamente a él lo suben a la fuerza“, declaró el fiscal Eduardo Pontigo Riquelme.

Según los antecedentes, un hombre de nacionalidad colombiana se encontraba compartiendo con unos amigos en una barbería del centro cuando un auto con al menos tres individuos, “lo suben a la fuerza a un vehículo y lo trasladan hacia la comuna de San Bernardo”.





Ante esto, quienes se encontraban compartiendo con la víctima siguieron al vehículo desconocido hasta la calle Balmaceda con Padre Hurtado, en San Bernardo, donde finalmente lo sueltan.

“Al momento de bajarlo le dan un disparo en su pierna, el que impacta en la arteria femoral“, detalló el fiscal Pontigo, agregando que los amigos de la víctima lo trasladaron hasta el Hospital El Pino, donde se encuentra en estado grave, fuera de riesgo vital, tras ser intervenido quirúrgicamente.

Hasta el momento se desconocen detalles sobre los autores del secuestro y el motivo por el cual se habrían llevado a este hombre, sin embargo, se está trabajando en cámaras de seguridad del sector para esclarecer los hechos.