Repartidor permanece grave tras ser baleado en Parque Almagro

El repartidor se encontraba trabajando cuando desde un vehículo, con cuyos ocupantes habría interactuado algunos segundos, le dispararon.

La noche de este viernes un repartidor en bicicleta fue baleado en una de sus piernas, mientras trabajaba en la comuna de Santiago.

De acuerdo con la Fiscalía ECOH, este hombre se trasladaba por la vía pública cuando se le acercó un vehículo, cuyos ocupantes le dispararon desde su interior.

De acuerdo con el fiscal Eduardo Pontigo Riquelme, el hecho ocurrió en las cercanías de Santa Isabel con Nataniel Cox, cuando la víctima, un hombre de nacionalidad colombiana de 32 años, fue interceptada por un automóvil.

Personal de investigaciones se encuentra revisando un eventual diálogo entre el atacante y la víctima, momentos antes de que procediera a dispararle una vez en su pierna derecha.

Respecto al atacado, este no presenta antecedentes penales y se encontraría en estado grave por su lesión, permaneciendo con ventilación mecánica.