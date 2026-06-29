Hombre es detenido en San Bernardo tras huir en auto robado e intentar atropellar a un carabinero

El detenido había robado un vehículo desde el mall Arauco Maipú e intentó sortear a la policía transitando por varias comunas de la capital.

La tarde de este domingo se registró una persecución desde el mall Arauco Maipú hasta la comuna de San Bernardo, luego de que un sujeto robara un vehículo desde el estacionamiento del centro comercial.

Gracias al GPS del automóvil, personal de Carabineros pudo hacerle seguimiento por gran parte de Santiago hasta que fue interceptado por funcionarios policiales que intentaron fiscalizarlo.

Al verse acorralado, este hombre de 23 años habría intentado atropellar a uno de los carabineros para arrancar del lugar, siendo posteriormente alcanzado y detenido.