23/ 03/ 2026 07:47

Funcionarios de la PDI repelen asalto a balazos en servicentro: Delincuentes fueron heridos en San Bernardo

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un asalto al interior de un servicentro en la Ruta 5 Sur, en San Bernardo. Según información preliminar, cuatro individuos, de los cuales tres son menores de edad, ingresaron al local para robar a las personas que estaban al interior. Sin embargo, se encontraron con una comitiva de 12 funcionarios que realizaban fiscalizaciones en la zona e impidieron el robo enfrentándose a disparos y dejando a dos de los asaltantes heridos.