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Funcionarios de la PDI repelen asalto a balazos en servicentro: Delincuentes fueron heridos en San Bernardo

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un asalto al interior de un servicentro en la Ruta 5 Sur, en San Bernardo. Según información preliminar, cuatro individuos, de los cuales tres son menores de edad, ingresaron al local para robar a las personas que estaban al interior. Sin embargo, se encontraron con una comitiva de 12 funcionarios que realizaban fiscalizaciones en la zona e impidieron el robo enfrentándose a disparos y dejando a dos de los asaltantes heridos.

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